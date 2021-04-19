В НАБУ похвастались детективом, который самоустранился от разоблачения коррупции в "Укрзализныце"

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро подытожило результат своего шестилетнего существования. Среди достижений назвало 300 направленных в суд дел и похвасталось детективами, среди которых Денис Гюльмагомедов, который получает гранты от фонда "Відродження" Джорджа Сороса, передает УНН.

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"Результаты НАБУ - это результаты работы небольшой команды детективов, аналитиков, юристов, прокуроров САП и обличителей коррупции. Это более 800 сложных многотомных дел в работе, 300 направленных дел в суд и более 400 сообщений о подозрении на конец прошлого года. Каждое производство - это сотни процессуальных действий: допросов, осмотров, экспертиз, обысков и т.д.", - заявили в НАБУ.

Детали

Среди "гордости" НАБУ Денис Гюльмагомедов (на фото в правом верхнем углу). Детектив известен тем, что второй год подряд получает гранты от фонда "Відродження" Джорджа Сороса. Последний раз на мероприятии иностранного богача он представил мобильное приложение "Стандарты" для следователей и прокуроров, которое пользователи прозвали "переписыванием мыслей других авторов".

Также Гюльмагомедов в октябре прошлого года отличился подписанием меморандума о совместной борьбе с коррупцией в "Укрзализныци". С тех пор ни одного факта там не обнаружил, а обнаруженные журналистами схемы - комментировать отказался. НАБУ за те полгода, что "Укрзализныцей" руководили люди Михаила Саакашвили, приближенного к первому заместителю директора НАБУ Гизо Углаве - ни одного уголовного производства не открыло. Детали здесь.

Дополнение

В комментариях под постом НАБУ корреспонденты указывают, что это не единственный случай саботажа бюро расследовать коррупцию именно в сфере инфраструктуры Украины.

"Свободный профсоюз ИТР Государственного авиапредприятия "Львовские авиалинии" многократно направлял сообщения о преступлениях в ГБР, НАБУ о хищении самолетов и имущества государственной авиакомпании чиновниками Мининфраструктуры (Минтранссвязи) и Госавиаадминистрации - Госавиаслужбы под крышеванием прокуроров, - разворовали имущества государственного авиапредприятия на более чем 100 млн грн, сговорились и поделили самолеты Як-42, Ил-18, Ил-76, Ан-12, двигатели, оборудование ... распродали как металлолом на частных агробиржах и самолеты типа без пропеллеров и топливных баков полетели к коммерсантам.

Воровали деньги, что зафиксировало КРУ (16 млн грн) и по фиктивным решениям судов и исполнительных листов ...

Итак, заявления о преступлении даже не зарегистрировали в ЕРДР - народные деньги зря выброшены на жирные зарплаты непотребам с ГБР, НАБУ", - написал Сергей Смищук.

Также респонденты поинтересовались у НАБУ, сколько людей реально понесли наказание за коррупцию в Украине. В ответ ведомство сообщило, что в 2020 году вынесено 11 приговоров, а в 2021 году - уже два приговора с реальным наказанием: один из них прокурору, который хотел устроиться в НАБУ за деньги, другой - председателю Требуховского сельсовета за покушение на растрату 8 га земли. Комментарии говорят сами за себя.

Дополнение

Избирательность детективов НАБУ в расследованиях и их бездействие по разоблачению коррупции в "Укрзализныце" изучает сейчас Временная следственная комиссия Верховной Рады.

По словам экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в НАБУ целый отдел детективов вроде борется с коррупцией в "Укрзализныце", но реальных результатов дать не может.

В то же время в НАБУ сообщили, что в ближайшее время отчитаются по этому вопросу.