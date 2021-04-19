Предлагали увеличить штрафы за нарушение карантина до 3,4 млн грн, но опомнились: непростая история законопроекта от нардепов ЕС

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Нардепы от ЕС внесли в Раду законопроект, который предлагали увеличить штрафы за нарушение карантина до 3,4 млнгрн. Однако впоследствии один из соавторов - Алексей Гончаренко спохватился, признал ошибку и заверил, что законопроект отзовут. Все это произошло не без помощи СМИ, передает УНН.

Отметим, что авторами законопроекта о "рекордных" штрафах стали нардепы от "ЕС" - Алексей Гончаренко и Сергей Алексеев.

Цитата

"Суть законопроекта в том, чтобы снизить штрафы за нарушение карантина. Но из-за ошибок в тексте законопроекта, штрафы бы на самом деле увеличились. Приношу свои извинения и полностью беру на себя ответственность за ошибку. Законопроект отзываем и подготовим новый", - написал Гончаренко.

Детали

Депутаты от партии "Европейская солидарность" внесли в Верховную Раду законопроект о "гуманизации" штрафов за нарушение карантина.

В пояснительной записке отмечается, что проектом закона предлагается внести изменения в статью 44-3 КУоАП путем смягчения санкций за его нарушение, в частности уменьшить сумму штрафов и предусмотреть объявления предупреждения.

В данный момент в. 44-3 КУАПП предусматривает ответственность граждан в виде штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 до 34 тысяч гривен. А ответственность бизнеса - от 34 тысяч до 85 000 гривен.

В то же время нардепы в своем законопроекте предлагают изменить в статье слова "от одного до двух" на "от 50 до 200", а "от двух до десяти" заменить "от 200 до 500".

Получается нардепы забыли убрать из статьи слово "тысячи". Поэтому получается, что при внесении указанных изменений штрафы для граждан не уменьшатся, а наоборот с 17-34 тыс. грн вырастут до 3,4 млн грн, а для бизнеса до 8,5 млн грн.

Ошибку пометили СМИ и указали на нее - после чего с заявлением об отзыве документа вышел Алексей Гончаренко.

Дополнение

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в Украине с начала карантина вынесено более 200 тыс. админпостановлений из-за неношения масок или респираторов.

В Киеве правоохранители закрыли 5 заведений, которые работали с нарушением карантина.

19 апреля народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко попал в новый скандал. В СМИ появилась информация о том, что нардеп устроил вечеринку для своей жены в отеле Fairmont. Против нардепа открыли уголовное производство.

18 апреля полиция провела рейды в развлекательных заведениях столицы - проверили более полутысячи объектов и наложили на администраторов 50 штрафов.