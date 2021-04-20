Представитель президента Украины в Крыму обсудил саммит “Крымской платформы” с заместителем госсекретаря США МакДональд

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич обсудил проведение саммита “Крымской платформы” с заместителем Государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Карой МакДональд. Об этом информируют в представительстве президента в Крыму, пишет УНН.

Детали

Во время общения обсудили ряд актуальных вопросов, среди которых проведение учредительного саммита "Крымской платформы", ситуация на административной границе, о мерах, которые Украина осуществляет с целью защиты прав и интересов внутренне перемещенных лиц с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и жителей временно оккупированного Крыма.

В частности Антон Кориневич рассказал об идее и планы формирования Крымской платформы, проведения учредительного саммита и дальнейшее ее функционирования на постоянной основе.

Кроме того, Постоянный Представитель, отметил, что государство делает все возможное для обеспечения прав и возможностей для внутренне перемещенных лиц из Крыма и жителей Крыма.

Напомним

Политико-дипломатический путь деоккупации Крыму предусматривает несколько инструментов, среди которых санкционный давление. США является одной из ведущих держав, которая использует этот механизм. Крымская платформа имеет целью консолидацию международных усилий, где поддержка США будет залогом успеха этой инициативы.

Добавим

Крымская платформа - дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

26 февраля 2021 Владимир Зеленский подписал Указ "Об отдельных мерах, направленных на деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы.

Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ожидается, что Крымская платформа будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021, по его итогам может быть принята декларация.