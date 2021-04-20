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Посол США в России Салливан не хочет покидать РФ

Посол США в России Салливан не хочет покидать РФ

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Посол США в России Джон Салливан не хочет покидать РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Посол США в России отказывается покинуть страну после того, как Кремль “посоветовал” ему вернуться домой после новых санкций администрации Байдена.

Напомним

Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов.

Соединенные Штаты ввели против России новые санкции , которые стали первыми подобными мерами такого масштаба при администрации Джо Байдена. Это произошло всего через два дня после того, как американский президент предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести личную встречу.

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Источник: УНН
Теги: США, Россия, посол
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