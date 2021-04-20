Посол США в России Салливан не хочет покидать РФ

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Посол США в России Джон Салливан не хочет покидать РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Посол США в России отказывается покинуть страну после того, как Кремль “посоветовал” ему вернуться домой после новых санкций администрации Байдена.

Напомним

Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов.