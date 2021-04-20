Новый посол Украины в США Маркарова отправилась в Вашингтон

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Новый посол Украины в США Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.

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"Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket. С сегодняшнего дня - 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine", - написала она в Facebook.

Что было ранее

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ № 75/2021 о назначении Оксаны Маркаровой Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Так, Оксана Маркарова - с 2015-го по июнь 2020-го работала в Министерстве финансов, в том числе и на должности руководительницы министерства. До прихода в правительство Маркарова работала в частном секторе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Президенту Владимиру Зеленскому кандидатуру бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США еще в ноябре. При этом министр назвал "бредом" информацию, Маркарову отправляют только "выбивать деньги из МВФ".