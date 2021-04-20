Началось заседание подгруппы ТКГ по вопросам безопасности

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Рабочая подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы начала заседания в видеоформате. Информацию об этом УНН подтвердил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Детали

Так, сегодня на повестке дня — конкретные меры, которые могли бы усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Подгруппа собирается после встречи советников в “нормандском” формате, состоявшейся накануне.

Что было раньше

Как сообщили накануне в ОП, во время встречи “нормандской четверки” немецкая сторона предложила согласовать обращения советников о том, что они приветствуют обновленную приверженность дополнительным мерам по укреплению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года.

Советники лидеров Украины, Франции, Германии и России также договорились на следующих заседаниях продолжить работу над согласованием кластеров, которые призваны обеспечить выполнение Минских договоренностей для мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Контекст

Переговоры состоятся после того, как лидеры Украины, Франции и Германии на прошлой неделе призвали Россию прекратить наращивание войск вблизи границы Украины и в оккупированном Крыму на фоне беспокойства относительно намерений Москвы.

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.