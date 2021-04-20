Украина в ПАСЕ собирает подписи под заявлением о провокациях РФ: уже присоединились делегаты из 8 стран

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украинская делегация на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы собирает подписи под заявлением о провокации Российской Федерации. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила председатель украинской парламентской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает УНН.

Детали

Так, в поддержку Украины по инициативе представителя литовской делегации Эмануэлис Зингериса создано совместное заявление членов Парламентской ассамблеи Совета Европы о провокациях Российской Федерации и эскалации военных действий.

В частности, в заявлении говорится об увеличении количества нарушений режима прекращения огня со стороны группировок, которые поддерживает Россия, росте числа жертв и наращиваним военных сил у украинских границ, указали при этом в политсиле "Слуга народа", которую представляет Мезенцева.

"Заявление демонстрирует понимание, что терпеть поведение РФ нельзя. Документ призывает агрессора прекратить провокации, остановить блокаду Керченского пролива, прекратить эскалацию конфликта на Востоке и выполнять взятые на себя обязательства в рамках принципов ОБСЕ", - рассказала член украинской делегации, народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, заявление также доказывает единство позиции Ассамблеи в широком формате, а не только Балтик+, о необходимости обеспечить уважение к международному праву, ценностям и стандартам Совета Европы в контексте поддержки Украины как суверенного и территориально целостного государства.

Мария Мезенцева сообщила, что кроме Украины заявление уже подписали делегации Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Грузии, Румынии и Азербайджана.

"Сегодня продолжаем собирать подписи под короткой версией документа - Written declaration, которая будет зарегистрирована и направлена в Бюро ПАСЕ, Комитет министров и генеральному секретарю Совета Европы", - сказала Мезенцева.

Дополнение

Во французском Страсбурге в понедельник, 19 апреля, стартовала весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая пройдет в гибридном формате.

На вечерней сессии ПАСЕ 19 апреля Мария Мезенцева, как сообщила она сама в Telegram-канале, от имени украинской делегации заявила: "Сейчас границы Украины окружают около 100 тысяч российских военных, постоянно нарушается режим прекращения огня на Донбассе. И это не только угроза украинской территории, украинской независимости - это угроза Совету Европы и правам человека".

На сессии запланировано выступление канцлера Германии Ангелы Меркель и государственного министра по делам Европы МИД ФРГ Михаэля Рота. Также предусмотрено выступление председателя Европейского парламента Давида Сассоли, президента Республики Молдова Майи Санду и Генерального секретаря организации Марии Пейчинович-Бурич.

Также ожидается, что свой годовой отчет за 2020 год представит Комиссар по правам человека Дуня Миятович.