Кабмин хочет забрать у министров часть полномочий - нардеп

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Правительственный комитет Кабмина сегодня рассмотрит законопроект об изменениях в законы о КМУ и о центральных органах исполнительной власти. Изменениями, среди прочего, предлагается предоставить правительству полномочия без согласования с министрами назначать руководителей и заместителей других ведомств. На это указала член фракции “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале, передает УНН.

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“В этих проектах, в частности, существенно расширяются полномочия Кабинета министров, даже посягают на отрасли, за которые традиционно несет ответственность Президент. Кроме этого, все-таки позволяют министерствам и ведомствам менять локацию. То есть некоторые из них смогут переехать подальше от столицы. В-третьих, и главное, чего боятся министры, без согласования с ними теперь Кабмин будет назначать всех руководителей и заместителей других ведомств: таможни, налоговой, экоинспекции и тому подобное. То есть отберут часть полномочий министров”, — написала нардеп.

Детали

По словам Василевской, документы будут рассматривать в Кабмине сегодня в 12:00.

Справка

Так, в повестке дня заседания правительственного комитета по вопросам цифровой трансформации, развития общин и территорий, образования, науки и инноваций, здравоохранения, экономической, финансовой и правовой политики, правоохранительной деятельности, топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры сегодня действительно стоят два документа — проект закона “О внесении изменений в Законы Украины “О центральных органах исполнительной власти” и “О Кабинете Министров Украины”, а также проект постановления “О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 31 января 2007 № 106 и от 18 июля 2007 г. № 950”.



Проект закона, в частности, предусматривает внесение изменений в закон о ЦОИВ, согласно которым правительство может определить другое кроме Киева местонахождение министерств, других ЦОИВ “с учетом особенностей их функционирования”.



Кроме того, согласно пояснительной записке, документ предусматривает исключение полномочий министра по согласованию назначения и увольнения руководителей самостоятельных структурных подразделений аппарата ЦОИВ, деятельность которого он направляет и координирует, руководителей и заместителей руководителей территориальных органов такого органа.

Отмечается, что проект закона разработан во исполнение Стратегии реформирования государственного управления на период до 2021 года.

Что было раньше

На прошлой неделе в правительстве поручили объявить и провести конкурс на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.