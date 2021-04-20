США предоставили Украине 155 млн долларов финпомощи

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Соединенные Штаты Америки предоставили дополнительную финансовую поддержку Украине в размере 155 миллионов долларов для развития и улучшения уровня жизни украинцев. Об этом говорится в сообщении Правительственного портала, передает УНН.

Детали

Дополнительное финансирование выделяется через Агентство по международному развитию (USAID). В частности, наибольшую часть средств (63 миллиона долларов) должны использовать на противодействие российской агрессии.

Также на укрепление демократии и управления выделено 44 млн. Сюда входит расширение судебной реформы; укрепление вновь объединенных территориальных общин, и поощрения молодежного лидерства и инноваций.

В поддержку роста экономики и улучшения состояния здоровья украинцев выделили 34 млн. Средства пойдут на поддержку восстановления Украины после пандемии COVID-19 путем улучшения качества основных медицинских услуг для украинцев; повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли, а также оказание помощи в развитии земельного рынка.

На совершенствование мер по противодействию коррупции выделили 14 млн. В частности, средства пойдут на поддержку реформ и обеспечения защиты антикоррупционных институтов; уменьшение объемов коррупционных действий в сфере охраны здоровья; предоставление Украине помощи в закупке жизненно необходимых лекарственных средств, а также в поддержку дальнейшего развития платформ электронного управления.

Дополнение

2 апреля состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джо Байдена. Основными темами разговора стали поддержка суверенитета нашей страны, реформы, борьба с коррупцией и коронавирусом.