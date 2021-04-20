Скандал в ПАСЕ: члену украинской делегации не дали договорить и едва не выгнали из-за простреленного флага

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Во время выступления члена постоянной украинской парламентской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы Алексея Гончаренко президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил выступление нардепа и пригрозил санкциями, когда тот показал украинский флаг со следами от пуль. Об этом Гончаренко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями за то, что я показал простреленный флаг Украины с фронта на Донбассе", - написал Гончаренко, обнародовав соответствующую видеозапись.

Детали

На видео Дамс действительно остановил выступление нардепа после демонстрации флага, отметив, что "этого не разрешено делать в Ассамблее".

Нардеп попытался продолжить выступление, однако глава ПАСЕ не дал ему такого права.

"Могу я попросить господина Гончаренко покинуть помещение. Достаточно, пожалуйста, господин Гончаренко... Я буду очень прямым - это не первый раз когда вы, господин Гончаренко, в крайней степени злоупотребляете правом на слово", - отметил Дамс.

Он призвал обращаться с уважением и пытаться решать проблемы вместо того, чтобы создавать их, а также пригрозил дисциплинарными санкциями.

"Поэтому, я не даю вам слово. Пожалуйста, сядьте, или покиньте помещение", - подчеркнул он.

Как отмечает Гончаренко, во время выступления он решил напомнить о том, что в проекте доклада по стратегическим приоритетам Ассамблеи нет ни слова о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы, о мирном разрешении конфликтов в Европе - в то время когда в Европе, на востоке Украины продолжается война.

"Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями!" - отметил он.

Дополнение

Во французском Страсбурге в понедельник, 19 апреля, стартовала весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая пройдет в гибридном формате.

На вечерней сессии ПАСЕ 19 апреля глава украинской делегации Мария Мезенцева, как сообщила она сама в Telegram-канале, от имени украинской делегации заявила: "Сейчас границы Украины окружают около 100 тысяч российских военных, постоянно нарушается режим прекращения огня на Донбассе. И это не только угроза украинской территории, украинской независимости - это угроза Совету Европы и правам человека".