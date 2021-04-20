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Стефанчук вместе с парламентариями Литвы и Польши посетят Донбасс 21 апреля

Стефанчук вместе с парламентариями Литвы и Польши посетят Донбасс 21 апреля

Руслан Стефанчук

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Первый заместитель Главы Верховной Рады Руслан Стефанчук осуществит рабочую поездку в Донецкую область вместе с парламентариями Польши и Литвы 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает УНН.

Детали

Первым заместитель Главы Парламента Руслан Стефанчук вместе с парламентариями стран Люблинского треугольника совершит рабочую поездку на Донбасс. В частности, участие примут: вице-маршалк Сейма Республики Польша госпожа Малгожата Госевская и вице-спикер Сейма Литовской Республики господин Паулюс Саударґас.

Отмечается, что в ходе поездки европейские чиновники дадут оценку ситуации на Востоке Украины, а также обсудят вопросы межпарламентского сотрудничества безопасности и противодействия российской агрессии.

Контекст

15 апреля министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы посетили Украину с общим рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Верховная Рада, Украина, Польша, Литва

В тексте упоминаются

Стефанчук Руслан
Стефанчук Руслан
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