Лукашенко заявил, что "не парится" касательно идеи Украины о переносе встреч ТКГ из Минска

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перенос из Минска переговоров по Донбассу якобы разрушит мирный процесс, передает УНН со ссылкой на государственное белорусское агентство БелТА.

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“Говорят, в другое место (есть) желание перенести. Ну, по крайней мере, руководство и Кравчук (полпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук). Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать, — заявил Лукашенко. — Но я не понимаю, зачем ехать за тридевять земель, если у тебя за забором, у твоих родных людей — ты приезжаешь сюда как домой? Зачем это делать? Это чисто политическая вакханалия. Но поверьте, мы особо не паримся по этому поводу. Просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться. Этого делать не нужно”.

Дополнение

Об этом глава Беларуси заявил сегодня на встрече с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко, чей визит в Минск вызвал крайне неоднозначную реакцию у коллег в украинском парламенте. Парламентская фракция “Слуга народа” на следующей неделе потребует объяснений от депутата Евгения Шевченко.

Позже стало известно, что “Слуга народа” в частности и из-за визита Шевченко в Минск соберется на заседание фракции 22 апреля.

Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Контекст

Ранее также министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что: “Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встреч в реальной жизни и все равно придется искать другую страну, другой город”.

Спикер украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что пока неизвестно, куда именно перенесут место проведения переговоров Трехсторонней контактной группы из Минска.

10 апреля глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу “Беларусь-1” заявил, что заявления главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука о необходимости переноса переговоров из Минска говорят якобы “о нежелании Киева соблюдать достигнутые договоренности”.