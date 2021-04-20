ООС: боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции у Водяного и Золотого

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

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"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В частности, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 враг совершил обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Как отметили в пресс-центре, боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.

Дополнение

19 апреля было зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.