Кулеба объяснил слова Мельника о ядерном статусе Украины

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украина не намерена нарушить свои обязательства и вернуть ядерный статус, но она в безвыходном положении. Об этом на брифинге во вторник сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявления посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Украина отказалась от ядерного статуса в 1994 году, в обмен на обещание ряда государств, включая Россию, не ставить под угрозу нашу территориальную целостность и суверенитет. Россия нарушила обещание, однако, с 1994 года, Украина никогда не нарушала или демонстрировала, что намерена нарушить обязательства, которые мы взяли на себя в 1994 году и восстановить наш ядерный арсенал", - сказал Кулеба.

"В интервью наш посол в Германии, и не нужно вынимать его слова из контекста, - он попытался объяснить, что Украина в безвыходной ситуации, ищет безопасности в нынешнем положении, но это не намерение государства Украина - отклонить свои обязательства, подписанные в 1994 году", - отметил министр.

Детали

В то же время, по словам дипломата, Украина ожидает от всех стран предпринять усилия для поддержки Украины, чтобы заставить Россию соблюдать обязательства, взятые в 1994 году.

Контекст

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкой прессе призвал Запад предоставить Украине современное вооружение, а также принять в НАТО. Если Запад будет медлить, на повестке дня встанет вопрос восстановления ядерного статуса.



"У Украины нет другого выбора: либо мы являемся частью союза такого, как НАТО, и делаем свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция - вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону?", - резюмировал дипломат.