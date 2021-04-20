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Не сильно правильно: Корниенко не видит оснований лишать Тищенко мандата за гулянку в Фермонте

Не сильно правильно: Корниенко не видит оснований лишать Тищенко мандата за гулянку в Фермонте

Александр Корниенко

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что лишать мандата нардепа Николая Тищенко за вечеринку во время карантина - видимо, не сильно правильно. Это перевыборы и расходование средств. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент УНН.

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"Сложил мандат мажоритарщик - это не сильно правильно, пожалуй, делать, потому что это перевыборы, деньги тратить ... Относительно господина Тищенко, то надо разобраться в нескольких моментах: была ли юридическая составляющая. Полиция работала, следственные действия проводила. Она должна сообщить, было ли это в ресторане, было ли это в частном помещении, потому что когда ты снимаешь в гостинице номер - это частное помещение. Но тогда возникает морально-этическая сторона дела", - рассказал Корниенко.

Что было раньше

Заместитель председателя фракции "Слуга народа", председатель одноименной партии Александр Корниенко заявлял, что фракция будет требовать объяснений от народных депутатов Евгения Шевченко и Николая Тищенко.

Так, 22 апреля "Слуга народа" соберется на заседание фракции из вечеринку Тищенко и поездку Шевченко в Беларусь.

Вечеринка Тищенко

В начале этой недели в СМИ появилась информация о том, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил вечеринку для своей жены в отеле Fairmont.

После того, как в соцсетях распространили фото и видео с мероприятия, на котором гости явно не придерживались противоэпидемических ограничений, проверкой события занялись правоохранители.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа
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