Верещук: требование разорвать дипломатические отношения с Россией - это не позиция фракции

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов прокомментировала требование некоторых депутатов разорвать дипломатические отношения с Россией, передает УНН.

Цитата:

"Это не согласованное заявление фракции, у нас не было возможности обсудить его на Фракции. Мы в чате коротко обменялись позицией, обменялись мнениями, соглашаюсь с коллегами и поддерживаю позицию, что нужно координировать свои действия с Министерством иностранных дел и с Президентом, который делает все возможное и невозможное, чтобы была поддержка западного мира, и в таком случае эмоции имеют место и каждый депутат имеет право обнародовать заявления, которые считает нужным, но в любом случае это не заявление фракции", - прокомментировала она.

Верещук лично не поддерживает такое требование, потому что его еще нужно обсудить.

"Там есть дельные мысли, но их надо обсуждать и координироваться с теми людьми, которые сегодня на внешнем периметре защищают нас и пытаются консолидировать позицию Запада и Украины в данном вопросе", - отметила нардеп.

Контекст

Депутаты фракции "Слуга народа" подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Проект заявления опубликовал экс-глава комиссии Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, а также нардеп фракции Лиза Богуцкая.

Дополнение

Ранее Верещук призвала политиков и экспертов не спекулировать на теме войны.