В США намекнули на увеличение военной помощи Украине на фоне обострения РФ ситуации безопасности

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сенат США готов и в дальнейшем решительно поддерживать своего стратегического партнера, особенно в условиях эскалации агрессивных действий России. Об этом сообщил председатель Комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес и добавил, что "ожидает одобрения завтра в возглавляемом им сенатском комитете законопроекта О партнерстве по безопасности с Украиной, который предусматривает увеличение размеров ежегодной военной помощи, включая предоставление летальной оружия", передает УНН.

Детали

Как сообщили в МИД, сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с председателем Комитета по иностранным делам Сената США Робертом Менендесом.

Роберт Менендес отметил, что в Сенате США с большим беспокойством относятся к наращиванию военного присутствия РФ на границе с Украиной и угроз, которые нынешние действия Москвы представляют для нашего государства и Европы.

Министр подробно проинформировал американского сенатора по актуальной ситуации безопасности в зоне российско-украинского конфликта и вдоль украинской государственной границы. Он привлек особое внимание к противоправным действиям РФ в Азово-Черноморской акватории, милитаризации временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Добавим

Председатель Комитета отметил, что неспровоцированная агрессия России против Украины совершенно неприемлема для Соединенных Штатов и цивилизованного мира, и заверил, что любой новый ее этап будет иметь для Москвы тяжкие последствия. Роберт Менендес высоко оценил взвешенную и мудрую реакцию Украины на попытки России провоцировать обострения.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина высоко ценит многолетнюю двухпартийную поддержку Конгресса Соединенных Штатов, которая имеет особое значение для усиления обороноспособности Украины, реформ, укрепления демократических институтов и энергетической независимости нашего государства.

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"Роберт Менендес заверил Дмитрия Кулебу в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, готовности Сената США и в дальнейшем решительно поддерживать своего стратегического партнера, особенно в условиях эскалации агрессивных действий России. Напоследок он сообщил, что ожидает одобрения завтра в возглавляемом им сенатском комитете законопроекта О партнерстве по безопасности с Украиной, который предусматривает увеличение размеров ежегодной военной помощи, включая предоставление летального оружия", - говорится в сообщении.

Ранее

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Миксом. Ключевой темой разговора стало укрепление стратегического партнерства США и Украины на фоне усиления военных угроз и агрессивных действий со стороны России.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.