Верещук рассказала о "законодательном" движении Украины в НАТО

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Народные депутаты разработали и приняли пять базовых законопроектов по вступлению Украины в НАТО. Об этом заявила депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

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"Закон о разведке - он принят, закон об оборонных закупках - принят, закон о СБУ - принят в первом чтении, о государственной тайне - уже наработан, вносим в зал, о гражданском демократическом контроле - уже наработан, вносим в зал. То есть, 5 базовых законов, которые, кстати, обещали предшественники, мы получили", - сказала она в эфире одного из телеканалов.

Дополнение

Ранее Верещук заявила, что Украина активизировала диалог относительно членства в НАТО.



