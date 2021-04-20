Зеленский создал комиссию, которая отберет кандидатов на должности судей КСУ по квоте Президента

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного Суда по квоте Президента. Об этом сообщили УНН в Офисе Президента.

Детали

По данным Офиса, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 167/2021 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины".

Согласно документу, руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак должен в десятидневный срок внести предложения по персональному составу этой конкурсной комиссии.

Кроме того, этим указом признается утратившим силу Указ Президента Украины от 4 октября 2017 № 306 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины".

Ранее

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 4533 о конституционной процедуре. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов.

Дополнение

В конце марта Венецианка обнародовала заключение, в котором положительно оценила законопроект о конституционной процедуре, но недостатки тоже заметила.

Законопроект № 4533 был наработан рабочей группой КСУ по урегулированию "конституционного кризиса". Документ предусматривает ряд нововведений.

Как сообщал УНН, так называемый "конституционный кризис" начался 27 октября. Тогда Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

9 декабря Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением КСУ от 27 октября. В заключении отмечается, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод относительно ситуации с КСУ. Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного Суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, касающиеся решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством.

Это последовало после обращения 25 ноября Президента Владимира Зеленского к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного Суда.

В то же время Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил уволить всех судей КСУ, приняаших соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Впоследствии к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Впоследствии Президент отозвал свой законопроект, который, к тому же, критиковали в Венецианке.