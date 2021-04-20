Тищенко о вечеринке в Fairmont: все гости сдавали тесты на COVID-19 за сутки

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко заявил, что на дне рождении жены в Fairmont было чуть больше 20 человек и все сдавали тесты на COVID-19 за сутки. Об этом он сообщил в своем Telegram, передает УНН.

Цитата

“С юридической точки зрения — и это аксиома для нашего карантинного времени — празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены. Подчеркну, что речь идёт именно о номерах отеля, а не о ресторане как об этом, не разобравшись, написала часть журналистов”, — написал Тищенко.

Детали

По его словам, никаких уголовных или административных дел нет. И штрафов соответствующих за нарушение карантинного режима нет.

“Так как нет самого факта нарушения. Тем не менее я буду полностью содействовать полиции в расследовании (если оно необходимо при очевидных фактах). А сумму, потраченную на праздник, жена обязательно внесёт в декларацию, если того будет требовать законодательство”, — отметил нардеп.

Он отметил, что возможно позволил себе несколько вызывающий поступок и в этом его вина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вечеринка во время локдауна: каждые пять минут салюта Тищенко стоили около тысячи долларов

“Хотя на дне рождения моей супруги было чуть больше 20 человек. Между прочим, все уже переболевшие. Все сдавали тесты на ковид за сутки. Само празднование проходило в узком и почти семейном кругу. Я не собирал гостей в ресторане, не приглашал кого-либо в заведение, запрещённое карантином. Последние два года из-за огромного количества работы я практически не уделял внимание семье. Это мои мотивации”, — рассказал Тищенко.

Он добавил, что признаёт свою вину перед украинским обществом и готов нести политическую ответственность за свои действия.

Контекст

В начале этой недели в СМИ появилась информация о том, что нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко устроил вечеринку для своей жены в отеле Fairmont с салютом и без масок.

После того, как в соцсетях распространили фото и видео с мероприятия, на котором гости явно не придерживались противоэпидемических ограничений, проверкой события занялись правоохранители.

Заместитель председателя фракции “Слуга народа”, председатель одноименной партии Александр Корниенко заявлял, что фракция будет требовать объяснений от Николая Тищенко.

Так, 22 апреля “Слуга народа” соберется на заседание фракции, в частности из-за вечеринки Тищенко.

Кроме того, Корниенко заявил, что лишать мандата нардепа Николая Тищенко за вечеринку во время карантина — видимо, не сильно правильно. Это перевыборы и расходования средств.

Дополнение

В апреле прошлого года столичные правоохранители пришли с проверкой в ​​ресторан народного депутата от “Слуги народа” Николая Тищенко после того, как в сети появилось расследование о его работе, вопреки карантину.