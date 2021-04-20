Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращение к украинцам относительно эскалации российского конфликта предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где продолжается война”. Об этом пишет УНН.

Детали

Владимир Зеленский напомнил о концентрации российских войск у украинской границы, заявив, что Украина и ее международные партнеры требуют РФ отвести войска. Он отдельно обратился к Владимиру Путину и запопронував встретиться.

Цитата

“Вчера и сегодня на заседаниях советников нормандской четверки и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня, но несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявления. Господин Путин. Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой Какие точке украинского Донбасса, где идет война”, - сказал Зеленский.

Напомним

В формате видеоконференции состоялась встреча советников глав государств “нормандской четверки”: Украины, Германии, Франции и России, где все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Дополнение

Зеленский заявил, что Президент Франции Эммануэль Макрона может сделать " искусственное дыхание " нормандской формата, ведь на сегодня “со здоровьем формата есть проблемы”.

Сообщалось, что Украина готова говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в нормандском формате, но Россия избегает этого.