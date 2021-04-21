Брата главы ОАСК Вовка уволили из разведки

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Служба внешней разведки уволила с военной службы Юрия Зонтова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СВР.

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"В рамках превалирования принципов добропорядочности в деятельности сотрудников Службы внешней разведки Украины Ю. Зонтов привлечен к дисциплинарной ответственности и уволен с военной службы", - указано в заявлении.

Детали

Служба внешней разведки Украины при этом сообщила, что "проведенное служебное расследование выявило факты нарушения Ю. Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы".

Дополнение

НАБУ и САП сообщили, что двое адвокатов за 100 тыс. долларов США обещали "решить" вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева. Они были разоблачены 6 апреля 2021 года.

Мужчин задержали. Как стало известно УНН, одним из задержанных оказался родной брат председателя ОАСК Павла Вовка - Юрий.

Во время обысков у задержанных были обнаружены антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства - более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.

Позже суд взял под стражу брата председателя ОАСК Вовка и определил ему залог в 35 млн грн.

Также стало известно, что брата председателя ОАСК Юрия Зонтова, погоревшего на взятке в 100 тыс., отстранили от работы в Службе внешней разведки, где он работал в должности заместителя начальника управления.

Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте имущества Юрия Зонтова - брата председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.