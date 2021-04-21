Временная следственная комиссия по "Укрзализныце" указала на халатность силовиков
Юлия Гришина
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по оценке критического состояния "Укрзализныци" Юлия Гришина указала на признаки халатности правоохранителей и саботаж, сообщает УНН.
Она рассказала, что Госаудитслужба провела проверку "Укрзализныци" и выявила нарушения на миллиарды гривен, но никакой реакции правоохранителей не было.
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"Госаудитслужба потратила государственные ресурсы, время, сделала вывод о миллиардных нарушения - в 2020 году "Укрзализныця" закончила год с убытками в 12 млрд грн - но никакой реакции ни правления, ни правоохранителей не было.
Поэтому задача нашей ВСК не только в сборе информации для правоохранителей: кто виноват и что нарушено, но и информирование общества о том, что мы обнаружили. Потому что добиться информации от правоохранителей даже нам, членам ВСК о том, сколько уголовных производств открыто, на какой они стадии и каковы перспективы - невозможно", - сказала Гришина в эфире Апостроф TV.
Детали
Гришина добавила, что через полгода после начала работы ВСК (примерно конец июня) она выступит с трибуны Верховной Рады с отчетом о деятельности Комиссии и проинформирует общество о том, что происходит в "Укрзализныце".
Дополнение
Адвокат Сергей Войченко призвал обратить внимание на тот факт, что в 2020 году "Укрзализныцей" руководил Иракли Эзугбая, бывший руководитель железной дороги в Грузии, который в открытых источниках называется другом первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы.
"Заместителем директора НАБУ является Гизо Углава, грузин. Бывший директор по коммерческой работе "Укрзализныци"- Иракли Эзугбая, тоже грузин. И если верить информации из открытых источников, Углава и Эзугбая являются друзьями. Не является ли такая информация поводом для размышлений? Да, является?", - добавил он.
Контекст
В прошлом году управлять украинской железной пришли бывшие подчиненные Михеила Саакашвили: Владимир Жмак (первый заместитель главы Одесской ОГА при Саакашвили) и Иракли Эзугбая (руководитель железной дороги Грузии при Саакашвили). По результатам 2020 года "Укрзализныця" получила 12 млрд грн убытков, 8 млрд грн из которых от грузоперевозок, в том числе из-за решения Эзугбая снизить тарифы на грузоперевозки. И получилось так, что грузовые вагоны "Укрзализныци" эксплуатировались больше, а денег приносили меньше, чем могли воспользоваться частные компании, включая те, что раньше руководились самим Эзугбая. Речь о работодателе Эзугбая - "Индустриальной группе Грузии" Давида Бежуашвили, которая в том числе занимается грузоперевозками на "Укрзализныце" и является ее контрагентом. "Индустриальной группе Грузии" выгодны низкие тарифы на украинской железной дороге, потому что с прошлого года они стали концессионерами херсонского порта, а в условиях договора: увеличить объем поступающих в порт грузов по железной дороге.
О схеме еще с осени писали украинские СМИ, но Национальное антикоррупционное бюро не реагирует по сей день. По одной из версий, связано это с тем, что Саакашвили связан с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой и мог покрывать своих друзей от проверок и уголовных дел. Косвенно в пользу этой версии говорит тот факт, что сразу после прихода "друзей Саакашвили" в "Укрзализныцю" НАБУ с ними подписало меморандум о совместной борьбе с коррупцией и ни одного уголовного дела так и не открыло. Подробно о "меморандуме прикрытия" УНН писал здесь.
Схема, которую составили журналисты, выглядит так: