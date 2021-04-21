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Украина выходит из еще одного соглашения СНГ

Украина выходит из еще одного соглашения СНГ

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду поддержал проект закона о выходе Украины из Соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках Содружества Независимых государств, передает корреспондент УНН.

Детали

По данным авторов документа, сегодня место хранения государственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках СНГ находится на территории Российской Федерации.

Номенклатура препаратов, включенных в Резерв, ориентированная на заболевания, которые имеют место на территории РФ.

Отмечается, что в течение последних 10 лет Украина не использовала биопрепараты и другие средства защиты животных.

Что было раньше

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров поддержал выход из Соглашения и протокола о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы преференций.

Источник: УНН
Теги: КМУ, СНГ, Украина
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