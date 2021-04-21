Протест на Банковой: суд отменил домашний арест Ратушному

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд отменил круглосуточный домашний арест главе инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному по делу об акции под Офисом Президента 20 марта, передает корреспондент УНН.

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"Апелляционную жалобу Ратушного и его защитника удовлетворить. Постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 29 марта о применении к Ратушному меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста отменить", - сказала судья.

Добавим, что таким образом пока ему не избрана мера пресечения.

Что было раньше

29 марта этого года Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест главу инициативы "Защитим Протасов яр" Романа Ратушного по делу об акции под Офисом Президента 20 марта.

Так, участнику субботней акции, главе инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному вручили подозрение из-за участия в акции протеста на Банковой 20 марта.

Дополнение

Следователи полиции по согласованию с прокурорами сообщили о подозрении семи лицам в связи с нарушениями, совершенными на акции протеста под стенами Офиса Президента 20 марта.

Задержанным инкриминируют хулиганство. Также было открыто производство еще по одной статье УК - по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Участников акции под Офисом Президента - Евгения Строканя, Сергея Филимонова, Влада Сорда, Артема Лисовца, Давида Гаджимурадова и Романа Ратушного - суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Контекст

В Киеве 20 марта возле Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".

В МВД Украины вскоре опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста мужчина бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Однако в управлении административными зданиями Государственного управления делами сообщили, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению здания Офиса Президента, после акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, составляет 1 571 610 гривен.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП.