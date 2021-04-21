Верещук назвала достижения Зеленского за два года

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Народный депутат Украины от “Слуги народа” Ирина Верещук отметила роль Президента Владимира Зеленского в сдвигах ситуации на востоке страны и разработке базовых законопроектов для вступления в НАТО, сообщает УНН.

Она отметила, что Зеленский в условиях пандемии сделал больше, чем предшественники.

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“Не было ли сделано много несмотря на критику, несмотря на красные линии, которые рисовали все кому не лень, не были возвращены пленные. Не был ли действительно установлен режим тишины, прекращение огня, когда в десять раз уменьшилась летальность. Когда мы действительно имели возможность немного прийти и укрепить нашу оборонительную способность”, — отметила Верещук в эфире одного из телеканалов.

Также нардеп добавила, что за президентства Зеленского Украина активно стала заниматься “законодательным” движением в НАТО.

“Мы имеем в виду закон о разведке — он принят. Мы имеем закон о оборонных закупках — он принят. Закон о СБУ — принят в первом чтении. О государственной тайне — уже наработан, вносим в зал. Закон о гражданском демократическом контроле — тоже наработан, вносим в зал. Пять законов базовых, которые обещали приняли и, кстати, обещали не только мы, но и предшественники, но почему-то так получается, что делаем мы”, — отметила нардеп.

Дополнение

Ранее Верещук заявила, что Украина нуждается в поддержке НАТО в противодействии РФ.