Отозванного на фоне скандала с Саакашвили посла Грузии вернули в Киев

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, отозванного в Тбилиси в мае прошлого года после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ в Украине, вернулся в Киев. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.

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"После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе", - указали в МИД.

Детали

В МИД такой шаг Тбилиси называют "результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года".

Уже в Киеве с послом Грузии провел переговоры замглавы МИД Василий Боднар. Кроме обсуждения стандартного перечня вопросов сотрудничества, Боднар "подробно рассказал" Шарашенидзе о "растущем обострении" на Донбассе и в Азово-Черноморском регионе, что "связано с провокационными и дестабилизирующими действиями России".

Посол Грузии, как отмечается, выразил солидарность с Украиной и подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Стороны обсудили "график контактов на высшем и высоком уровнях в этом году".

Контекст

МИД Грузии предупредило 8 мая 2020 года о том, что, согласно решению правительства Грузии, посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе вызван для консультаций в Тбилиси, после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета реформ в Украине. Президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ 7 мая 2020 года.

Стоит также отметить, что в МИД Грузии был неоднократно вызван посол Украины из-за заявлений Саакашвили в адрес грузинского правительства.