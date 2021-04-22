Россия направила в МИД Украины ноту из-за акции у посольства в Киеве

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Россия направила в МИД Украины ноту в связи с проведениям акций у посольства РФ в Киеве 20 апреля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

“В МИД Украины была направлена нота протеста посольства России с требованием украинской стороне соблюдать обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также провести тщательное расследование и привлечь к ответственности участников и организаторов этой провокации...”, — сказала Захарова.

Она заявила, что “русофобскую вылазку” устроили украинские “экстремисты” вечером во вторник.

“Активисты „Агенства развития демократии и информационных свобод“ заблокировали центральный вход на територию дипмиссии, развернули плакаты с различными оскорблениями и при помощи лазерной установки проецировали на фасад здания надписи”, — рассказала Захарова.

Дополнение

Старший дипломат посольства России в Киеве Евгений Черников, который был выслан после провокации против украинского консула в Санкт-Петербурге, покинул Украину вчера, 21 апреля.

Контекст

17 апреля стало известно, что ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины. Дипломата задержали якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко рассказал, что российские правоохранители задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. После чего дипломат прибыл в украинскую дипмиссию.

В тот же день Россия заявила о нежелательности пребывания на ее территории украинского консула и рекомендовала покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля этого года. Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк в среду, 21 апреля, оставил РФ после того, как в отношении него в России совершили провокацию.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, задержание ФСБ РФ в Санкт-Петербурге консула — это очередная провокация государства-агрессора по отношению к Украине на фоне военной эскалации вдоль украинских границ.

В ответ Украина заявила, что высылает старшего дипломата посольства России в Киеве. Николенко сообщил, что соответствующая нота была направлена 19 апреля. Итак, старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. Отметим, речь идет об одном из советников посольства Российской Федерации в Киеве по фамилии Черников.