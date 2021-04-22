ООС: боевики семь раз открывали огонь, один боец погиб

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщают в штабе.

Детали

В частности, недалеко от населенного пункта Пивденное враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра и противотанковой пушки, а у поселка Зайцево - из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Красногоровки захватчики открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Из противотанковых ракетных комплексов оккупанты обстреляли позиции наших защитников вблизи населенного пункта Шумы.

Вблизи Песок российско-оккупационные войска открывали огонь из подствольных гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Майорска противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Как отметили в штабе, в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 97 взрывоопасных предметов.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

21 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.