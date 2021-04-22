Литва, Латвия и Эстония заявили о скоординированной информационной атаке: все намекает на связь с РФ

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы сегодня опубликовали совместное заявление о провокационной информационной атаке против прибалтийских политиков, передает УНН.

Цитата:

"В течение последних нескольких недель информационным атакам подвергались эстонские, литовские и латвийские политики", - говорится в заявлении.

Детали

Как отметили в заявлении дипведомства, атаки были направлены на распространение ложной информации, дискредитацию российской оппозиции и подрыв ее поддержки со стороны прибалтийских политиков.

"Министерства иностранных дел стран Балтии отмечают рост информационных и кибератак, направленных против европейских стран с целью подорвать их поддержку демократических процессов в Беларуси и России и их усилия по деэскалации на границах Украины", - говорится в заявлении.

Что было раньше

На прошлой неделе министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы совершили визит в Украину.



По итогам визита главы МИД Балтии сделали совместное заявление с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в котором призвали РФ прекратить свои провокации и продемонстрировать прозрачность в соответствии с механизмом снижения рисков согласно Венскому документу и с соблюдением принципов и обязательств ОБСЕ.

Добавим

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить "проверочные мероприятия" в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.



Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

В Минобороны РФ объясняли передвижения войск учениями и подчеркивали, что оно никому не угрожает. При этом, по оценкам США, концентрация войск на границе стала максимальной с 2014 года.

Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия "передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ". Он также обращал внимание на то, что вдоль границ России идет якобы "повышенная активность вооруженных сил других стран".



