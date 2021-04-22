ОБСЕ зафиксировало тревожные факты внедрения законодательства РФ на оккупированном Донбассе
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала факты внедрения законодательства, очень похожего на российское, на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает УНН.
Цитата:
"Несмотря на ограничения со стороны российских НВФ и пандемии, СММ ОБСЕ продолжает свою важную работу. В отчете для Постоянного совета СММ приводит тревожные факты внедрения законодательства РФ на ВОТ Донбасса - в дополнение к применению российской валюты, "таможни", паспортов", - написал Цимбалюк в Twitter.
Детали
Так, дипломат приводит выдержку из отчета, в котором говорится о том, что 5 марта вооруженные формирования в неподконтрольных правительству районах Донецкой области выдали "Положение" о задержании обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений.
"Положение" очень похоже на Закон Российской Федерации "О задержании обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений" от 21 июня 1995 г. сути, формулировок, количества и порядка статей", - отметили наблюдатели.
Справка
Миссия ОБСЕ в течение последних лет неоднократно фиксировала случаи "паспортизации" населения на временно оккупированных территориях Донбасса.
Как сообщал ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, только в оккупированном Донбассе и в Крыму принудительная российская паспортизация коснулась чуть ли не 90% населения.
Кроме того, ранее в этом году стало известно, что Россия намерена привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью 2021 года жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса с российскими паспортами.
Отметим также, что государство-оккупант уже использовало подобную практику в 2020 году, когда в РФ прошло голосование по вопросу изменений в Конституцию России.
Тогда оккупационная администрация РФ организовала "голосование" о внесении изменений в Конституцию на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях и Автономной Республики Крым и городе Севастополь.