Решение по делу "скифского золота" могут принять до 31 августа

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Апелляционный суд Амстердама завершил слушания по делу о принадлежности коллекции "скифского золота". Принятие решения по делу ожидается до 31 августа. Об этом журналисту УНН сообщила директор департамента международных споров Министерства юстиции Анна Тищенко.

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"Слушание закончилось. Председательствующая судья сообщила, что решение ожидается до 31 августа", - сказала Тищенко.

Также она отметила, что если решение будет раньше, то суд сообщит об этом заблаговременно.

Что было раньше

Сегодня, 22 апреля Апелляционный суд Амстердама возобновил слушания по делу о скифском золоте.

Апелляционный суд Амстердама назначил нового судью для рассмотрения дела о "скифском золоте".

Напомним

В октябре 2020 года в Амстердаме удовлетворили ходатайство Украины об отводе одного из судей по делу о "скифском золоте". Как сообщили тогда в МИД, отвод состоялся из-за сомнений в непредвзятости судьи.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине .

Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Нидерландов. Суд отметил, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которая имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.

Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019 года начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину "скифского золота".

В июле того же года суд Амстердама отложил вынесение решения по "скифскому золоту".