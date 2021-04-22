Из "Укрзализныци" за решетку Грузии: эксперт оценил возможность экстрадиции соратника Саакашвили

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Увольнение Иракли Эзугбая с должности коммерческого директора "Укрзализныци", который не имеет украинского гражданства и одновременно, по сообщениям Грузии, обвиняется в растрате средств грузинской железной дороги - может стать поводом для его экстрадиции. При каких условиях это может произойти, рассказал директор программы "Право" Украинского института будущего Александр Чебаненко, передает УНН.

Правовые основания для экстрадиции

Правовых оснований для экстрадиции, по его словам, две. Первая - это многосторонняя международная сделка, членами которой являются оба государства. Например, Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года. Вторая - договор между указанными государствами об экстрадиции, указывает Чебаненко.

В случае с Эзугбая - правовое основание для экстрадиции есть.

"Что касается Украины и Грузии, то между нашими государствами действует двусторонний договор, который предусматривает возможность выдачи (экстрадиции) осужденного, обвиняемого или подозреваемого в преступлениях", - говорит он.

Объективные причины для экстрадиции

Кроме отсутствия воли у государства на выдачу могут быть и соответствующие объективные причины, отмечает эксперт.

"Например, украинское законодательство установило, что для того чтобы процедуру экстрадиции можно было применить, лицо должно быть осужденным, подозреваемым или обвиняемым в совершении преступлений, за которые в стране, которая просит об экстрадиции, установлено наказание в виде лишения свободы на максимальный срок не менее чем один год. Кроме того, между положениями международного соглашения и уголовно-процессуального законодательства Украины есть целый ряд разногласий. Не только для физической выдачи, но и для самого начинания соответствующей процедуры, все эти формальности должны быть учтены", - уточняет эксперт.

Возможные последствия экстрадиции

Важнейшее значение имеет вопрос как возможного наказания, которое может быть наложено на человека в запрашивающей стране, так и возможные нарушения прав и свобод личности в результате такой выдачи, продолжил Чебаненко.

"ЕСПЧ имеет практику, согласно которой предусмотрено, чтобы при рассмотрении вопроса о выдаче лица государство определило, не приведет выдача к нарушению положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно, 1) к осуждению лица к смертной казни, или 2) к угрозе пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения со стороны правоохранительных органов или 3) к несправедливому судебному разбирательству дела", - пояснил эксперт.

Но Украина имеет прецеденты.

"Был в истории Украины прецедент, когда государству-агрессору выдали гражданина РФ, ингуша по происхождению, Тимура Тумгоева, который участвовал в АТО на стороне Украины, хотя, очевидно, что именно в этом случае отсутствовали какие-либо гарантии как по обеспечению соблюдения прав человека, а именно гарантий отсутствия пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, так и гарантии справедливого судебного разбирательства в государстве-агрессоре", - вспоминает Чебаненко.

Решение об экстрадиции Эзугбая за Украиной

"В любом случае, как было указано ранее, окончательное слово о выдаче (экстрадиции) лица остается за соответствующим государством. Конечно, сама процедура возможна при наличии соответствующего обращения об экстрадиции", - резюмировал эксперт.

Справка

Иракли Эзугбая - с 2005 по 2012 годы возглавлял железную дорогу Грузии во времена президента Михеила Саакашвили. Обвиняемый Грузией в растрате средств железной дороги на сумму, достигающую 40 млн долларов. После обвинений приехал в Украину, где работал на "Индустриальную группу Грузии" Давида Бежуашвили, а в сентябре 2020 года был назначен коммерческим директором "Укрзализныци", где отвечал за направление грузоперевозок.

По итогу 2020 года "Укрзализныця" потеряла на грузоперевозках 8 млрд грн против 2019 года, в частности из-за решения Эзугбая снизить тарифы. Такое решение он мог принять в условиях конфликта интересов - в пользу "Индустриальной группы Грузии", чьи компании являются контрагентами "Укрзализныци" и выступают концессионерами херсонского порта. Одним из условий передачи грузинской компании херсонского порта в распоряжение на 30 лет было увеличение доставки в порт грузов по железной дороге. Поэтому, увеличение объемов перевозок по уменьшенной цене могло быть элементом экономической стратегии частной компании "Индустриальная группа Грузии", которая действовала через админресурс Иракли Эзугбая в "Укрзализныце".

Несмотря на обнародование схем антикоррупционные органы, включая НАБУ и САП игнорируют расследование указанных фактов, что может объясняться близостью руководства НАБУ с Михеилом Саакашвили.

Как установил УНН, за деятельностью "Укрзализныци" во втором полугодии 2020 года присматривал детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов, который получает гранты от фонда "Возрождение" Джорджа Сороса (СМИ называют фонд спонсором партийных движений Саакашвили), а также посещает мероприятия фонда вместе с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой, соратником Михеила Саакашвили. Подробно о "меморандуме прикрытия НАБУ" УНН писал здесь.