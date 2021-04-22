Единственным государством в мире, которое обвиняет Украину в "агрессивных милитаристских планах", является РФ - МИД

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Высказывания представителя МИД РФ Марии Захаровой об объявлении "всеобщей мобилизации" в Украине - это очередной пример российской дезинформации. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.

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“Единственным государством в мире, которое обвиняет Украину в „агрессивных милитаристских планах“, является Российская Федерация”, — заявил Николенко.

Детали

Представитель МИД напомнил, что на фоне эскалации Россией ситуации безопасности, Украина получила беспрецедентную международную поддержку, а иностранные партнеры особо отмечают мудрую и взвешенную позицию руководства Украины.

С самого начала, украинская сторона четко заявила, что не будет поддаваться на российские провокации, и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта с Россией.

“Высказывания представителей МИД РФ об объявлении „всеобщей мобилизации“ в Украине — очередной пример дезинформации. Подписанный 21 апреля президентом Владимиром Зеленским закон призван усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период. Ключевой элемент — речь идет о мерах реагирования на случай наступления критических угроз национальной безопасности ”, - подчеркнул украинский дипломат.

Контекст

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 22 апреля заявила, будто президент Украины Владимир Зеленский “объявил всеобщую мобилизацию”.

Справка

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

Этот документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации.

Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ. В решении определяться категории резервистов, которых необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и тому подобное.