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Глава ВСК по "Укрзализныце" пообещала раскрыть зарплаты членов Наблюдательного совета

Глава ВСК по "Укрзализныце" пообещала раскрыть зарплаты членов Наблюдательного совета

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Засекреченные зарплаты руководства "Укрзализныци" и членов Наблюдательного совета на фоне миллиардных убытков госкомпании - недопустимы. Об этом заяивила глава Временной следственной комиссии парламента, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, передает УНН.

Цитата:

"Знаете ли вы, какую зарплату получают члены правления и наблюдательного совета за миллиардные убытки "Укрзализныци"? Мы, конечно, не могли пройти мимо этого деликатного вопроса. В рамках проверки эффективности деятельности Наблюдательного Совета и правления направили соответствующий запрос. В ответ услышали, что информация - конфиденциальная. И не может разглашаться даже народным депутатам", - возмутилась она.

Детали

Гришина считает абсурдным выплату миллионов на зарплату менеджмента тогда, как управляемое ими госпредприятие уходит в "минус".

"Разве допустимо, чтобы у государственной железной дороги были миллиардные потери, железнодорожники не имели достойных зарплат, пассажиры - достойных услуг, зато правление и Наблюдательный Совет ежегодно получали миллионы? Да еще и развлекались, пользовалась самолетами и отелями за счет украинцев. И все это скрывалось от общества \", - отмечает она.

Гришина пообещала, что запросов в "Укрзализныцю" будет направлено ровно столько, сколько необходимо для раскрытия информации.

Она также обратила внимание руководства "Укрзализныци" на Закон "О доступе к публичной информации", который запрещает скрывать важную для общества информацию, тем более, когда речь идет о государственном предприятии.

"Мы узнаем, сколько получают люди, управляющие стратегическим предприятием, которое сейчас в кризисном состоянии. Это касается не только "Укрзализныци". Абсолютно уверена, что информация о заработных платах чиновников, работающих в государственных предприятиях, не может быть закрытой", - подчеркнула нардеп.

Она добавила, что фракция "Слуга народа" подала законопроект авторства Руслана Стефанчука, которым запрещается ограничивать доступ к информации о размерах оплаты труда, вознаграждений и дополнительного блага руководителей госпредприятий, а также членов правления и наблюдательного совета компаний, в которых 50+% акций принадлежат государству, добавляет Гришина.

"Законопроект уже принят в первом чтении, и я уверена, скоро станет законом. А пока делаем это в ручном режиме", - резюмировала она.

Дополнение

ВСК по оценке критического состояния "Укрзализныци" создана в конце января. Возглавила следственную комиссию Юлия Гришина. В рамках следствия будет проверена эффективность менеджмента госкомпании и коэффициент полезного действия (KPI) членов Наблюдательного совета. Кроме того, ожидается установить причины обнищания "Укрзализныци" и привлечь к ответственности виновных. Под проверку подпадают также правоохранители, которые могли проявить бездействие и служебную халатность, наблюдая за государственным активом. По словам Гришиной, признаки такой халатности уже наблюдаются.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Украина, Укрзализныця, ВСК ВР, нардепы
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