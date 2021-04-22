Фракция не маршрутка: Бужанский раскритиковал Шевченко из-за просьбы исключить его из рядов "слуг"

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Фракция, это не маршрутка, в которой можно попросить передать пассажиру билет. Так резко нардеп Максим Бужанский отреагировал на просьбу его коллеги Евгения Шевченко, который попал в скандал из-за поездки в Беларусь, исключить его из фракции "Слуга народа", передает УНН.

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"Извините, но фракция, это не маршрутка, в которой можно попросить передать пассажиру билет. Если депутат, особенно мажоритарщик, не хочет быть членом фракции, он из нее выходит. И продолжает работать в парламенте, как внефракционный. Если фракция не хочет видеть депутата в своих рядах, она его исключает. Но вот со стороны депутата просить фракцию исключить его, это уже немного перебор", - написал Бужанский в Telegram.

Хочешь работать, работай, нет - уходи сам, но не вешай это на фракцию, резюмировал нардеп.

Добавим

Сегодня народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко, который на этой неделе в Минске встречался с нелегитимным президентом Беларуси, ожидает, что его выгонят из фракции.

"Сегодня на фракции были обсуждения по поводу меня. Я так понимаю, теперь будут голосования письменные, будут розданы анкеты - посмотрим, какие будут результаты. Я ожидаю, что меня из фракции выгонят, и за это поблагодарю свою фракцию и пойду в свой открытый политический путь и буду создавать свой политический проект", - заявил Шевченко.

На это заявление уже ответил первый заместитель председателя фракции Александрович Корниенко, отметил - "думаю, надо отпускать людей, которые хотят идти в свободное плавание".

Что было

Депутат фракции "Слуга народа", Евгений Шевченко, провел личную встречу с Александром Лукашенко.

Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.



А вот Шевченко на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что 36% украинского населения хотели бы видеть Лукашенко своим президентом.