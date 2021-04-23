Верещук рассказала о трансформации украинской армии

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук назвала приоритеты для развития и реформирования украинской армии, передает УНН.

Детали

По ее словам, реформа отечественной армии уже стартовала.

"У нас есть закон об оборонных закупках, есть закон о государственном оборонном заказе. У нас создан Минстратегпром. Осталось воплотить в жизнь отдельные законодательные новации, которые были приняты", - сказала она в эфире ток-шоу "Народ против с Наташей Влащенко".

Верещук добавила, что на очереди реформа "Укроборонпрома".

"И мы сейчас имеем законопроект, который реформирует Укроборонпром. Потому что то, что было создано на самом деле, не работает. Это будет корпоратизация предприятия. Это будут новые современные подходы. Потому что недопустимо, когда нет патронного завода, нет стратегии как сделать так, чтобы мы не покупали за рубежом боеприпасы", - уточнила депутат.

Дополнение

Ранее Верещук рассказала о цифровизации украинской армии.



