Нетаньяху предложили стать посредником между Украиной и Россией: он готов помочь

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проявил готовность помочь в ответ на запрос украинской стороны стать посредником на переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала i24NEWS, передает УНН.

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"У господина Нетаньяху хорошие отношения с президентами Зеленским и Путиным. Я рад сообщить, что премьер-министр не отказался от предложения, но сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы очень рады, что Нетаньяху не отклонил нашу просьбу, а изъявил готовность и желание помочь", - заявил Корнийчук.

Дополнение

С приходом к власти Владимира Зеленского некоторые СМИ даже писали о возможности посредничества Израиля в конфликте между Украиной и Россией.

Контекст

20 апреля Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин 22 апреля отказался от встречи на Донбассе, заявив в ответ о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время - в Москве, а по Донбассу посоветовал сначала поговорить с "ДНР" и "ЛНР". По словам Путина, если Зеленский хочет начать восстановление отношений с РФ, Москва будет это приветствовать.

После этого в Офисе Президента сообщили УНН, что Президент Украины Владимир Зеленский ответит на заявление российского лидера Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

На фоне таких заявлений главари "ДНР" и "ЛНР" и себе пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров накануне отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович. "Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".