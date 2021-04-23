ООС: боевики 10 раз нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.

Детали

В частности, неподалеку населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов калибра 82-го и 120-го калибров.

В пригороде Авдеевки, Песок и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Пивденное враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса.

У поселка Новгородское вооруженные формирования Российской Федераций осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Как отметили в штабе, боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 71 взрывоопасный предмет.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

22 апреля, было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.