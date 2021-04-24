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Youtube заблокировал телеканалы NewsOne, Zik и 112 Украина

Youtube заблокировал телеканалы NewsOne, Zik и 112 Украина

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Каналы NewsOne, Zik и 112 Украина больше не доступны для просмотра в Youtube. Об этом свидетельствуют данные видеохостинга, передает УНН.

Детали

Так, при проверке оказалось, что поиск эфиров каналов "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" на популярном видеохостинге доступен.

Однако при попытке открыть страницу указанных каналов, система выдает предупреждение: "Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране".

Однако, через поисковик в веб-версии Youtube доступны видео, загруженные ранее. При попытке посмотреть на телефоне видео, видеохостинг блокирует контент.

Контекст

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которые будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новини", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал. Под санкции попали: "Нові коммуникації" - ZIK, "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" - "ПАРТНЕР ТВ", "ЛІДЕР ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ" 112-ТВ", "ТВ ВЫБІР"- 112 канал, "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ"- основатель Тарас Козак, "Аріадна ТВ" - владелец Тарас Козак.

Что было раньше

В начале февраля президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении физических и юридических лиц. Речь шла о Тарасе Козаке и трех информационных телеканалах.

Решение о санкциях против телеканалов "ZIK", "NEWSONE" и "112" в Совете национальной безопасности и обороны принималось путем письменного опроса.

Тогда же Зеленский высказался о санкциях против трех телеканалов.

Источник: УНН
Теги: Украина, блокирование, телеканал, Youtube
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