Умер лидер сербских "Ночных волков", который имел медаль "За возвращение Крыма"

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Лидер сербского отделения российского прокремлевского мотоклуба "Ночные волки" Саша Савич умер на 44-м году жизни от обширного инфаркта, сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

О смерти Савича 24 апреля сообщила семья байкера и глава мотоклуба Александр Залдостанов, известный как "Хирург".

По словам Залдостанова, Савич был награжден российской медалью "За возвращение Крыма". Этой медалью после 2014 года награждали тех, кто помог аннексии полуострова Россией.

Как пишут российские СМИ, Савич родился в Берлине, жил в городе Ниш на юге Сербии. Добровольцем сражался во время войны в Югославии.

Справка

В 2018 году Босния и Герцеговина запретила въезд на свою территорию двум лидерам российского байкерского движения "Ночные волки" - Александру Залдостанову и Саше Саввичу.

Дополнение

Трем участникам общественного движения "Украинский выбор" сообщено о подозрении в содействии оккупации Крыма,