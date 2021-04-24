Зеленский сменил начальников управлений СБУ в Киэв и Киевской области и в Ивано-Франковской области

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский сменил руководителей Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, а также в Ивано-Франковской области. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте Президента, передает УНН.

Детали

Так, указом №170/2021 Олег Головаш уволен с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

В свою очередь, указом №172/2021 Сергея Заяц назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области

Указом №171/2021 Сергей Заяц был уволен с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области. На его место указом №173/2021 был назначен Виктор Назарук.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины против 95 компаний.