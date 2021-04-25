В правительстве ФРГ неоднозначно отреагировали на запрос Украины о помощи с оборонным оружием

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Украина обращалась к Германии с просьбой поставить оборонительное вооружение для защиты своего побережья в свете роста напряжения на границе с Россией. Об этом немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщил в субботу, 24 апреля, передает УНН опираясь на DW.

Что известно

В частности, Украина предоставила запрос на бывшие в употреблении корветы, компоненты противокорабельных ракет, системы противовоздушной обороны и оборудования для разминирования.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Масс негативно отнесся к возможным поставкам вооружений украинской стороне, отметило издание. А министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр открыта к подобным идеям, как и глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген. Было бы ошибочно исключить поставку оборонительных систем вооружений, поскольку “Россия угрожает войной”, процитировала газета Реттген.

Контекст

Позже в этот же день посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил разочарование отказом Берлина предоставить нашей стране вооружения и ускорить вступление в НАТО. Дипломат призвал не питать иллюзии об изменении политики Германии по отношению к Украине после выборов.

Перед этим в интервью, опубликованном ранее в тот же день, Анналены Бербок указала на перспективы членства Украины в ЕС и НАТО, но подчеркнула, что приоритет перед этим должен “стабильность непосредственно сейчас”. “До этого шаги по членству в НАТО так или иначе нереалистичные”, — указала кандидат в канцлеры ФРГ.

В то же время, в свете напряженности между Украиной и Россией, она высказалась за усиление давления на Москву. По ее словам, Германия должна лишить строительство газопровода “Северный поток — 2” политической поддержки.

Наращивание войск РФ к границам Украины

Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало обеспокоенность Евросоюза и США. По данным руководства ЕС, Россия разместила у границ Украины и в включенном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить агрессию РФ. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях “контрольными проверками”. Москва 22 апреля объявила об отводе войск.

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