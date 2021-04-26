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В Ростов-на-Дону вывезли уже более полсотни арестованных крымских татар - адвокат

В Ростов-на-Дону вывезли уже более полсотни арестованных крымских татар - адвокат

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В российский Ростов-на-Дону с аннексированного Крымского полуострова вывезли уже более полсотни крымских татар, которые до того были арестованы и осуждены оккупационными властями РФ по религиозным или политическим мотивам. Такие данные по вывезенных лиц рассказал адвокат Эмиль Курбединов во время онлайн-встречи объединения "Крымская солидарность" 25 апреля, передает УНН.

Цитата

“Десятки военных судей, военные прокуроры, шесть скрытых свидетелей или даже больше, экспертизы, десятки томов уголовных дел — это только то, что находится сегодня в Ростове-на-Дону, где уже более 50 политзаключенных (из Крыма. — ред. ) в следственных изоляторах проходят через эти жернова военного суда ... Более 50 политзаключенных крымских татар, крымских мусульман, находящихся под арестом”, — сказал Курбединов.

Напомним

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия по политическим мотивам преследует 133 гражданина Украины, из них 114 незаконно заключены и находятся в местах несвободы в России и в оккупированном ею Крыму.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, крымские татары
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