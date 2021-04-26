Кравчук заявил про "историческое событие" в переговорах по Донбассу

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Принятия дополнительных мер контроля за соблюдением “режима тишины” на Донбассе, которые были предложены украинской стороной, станут важным шагом для установления мира, заявил глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала “Дом”, передает УНН.

Цитата

“Мы, украинская сторона неоднократно предлагали совершенствовать координационный механизм контроля за тем, кто нарушает тишину, кто ведет огонь, кто убивает. Нам постоянно говорили, что нынешний механизм — не совершенен.

Поэтому я предложил документ, там семь пунктов дополнений к тому механизму, который уже задействован с июля 2020 года. Передал его после от ОБСЕ в ТКГ госпожа Хайди Грау. На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО и предложения России были взяты для обсуждения. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это раз. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа”, — заявил Кравчук.

Детали

По его словам, документ обсудит рабочая подгруппа с учетом предложений 27 апреля. Если подгруппа придет к положительному выводу, его обсудят еще раз в общей ТКГ 28 апреля, после чего примут, пояснил Кравчук.

“Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе”, — заключил он.