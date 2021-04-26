Премьер Польши созывает экстренное заседание Вишеградской четверки из-за действий РФ

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает экстренное заседание глав правительств Вишеградской группы из-за поведения России, в том числе в отношении Украины. Об этом в Twitter написал замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк, передает УНН.

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"В рамках председательства Польши в Вишеградской группе премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал сегодня на 12:00 (13:00 по Киеву - ред.) срочное заседание в формате видеоконференции премьер-министров Вишеградской четверки. Встреча будет посвящена российским актам саботажа в Чехии, эскалации Россией ситуации в Украине и в Беларуси, а также сотрудничеству Вишеградской группы в укреплении безопасности в регионе", - сообщил замглавы МИД Польши.

Детали

Эту встречу анонсировали и в правительственном информационном центре канцелярии премьер-министра Польши.

Так, пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер рассказал детали встречи. Как он подчеркнул, "эта встреча направлена на обсуждение ситуации в условиях эскалации действий Российской Федерации в последние недели, последних событий в чешско-российских отношениях, а также выражение солидарности и поддержку действий Чехии".

Эдуард Хегер, который занял пост премьер-министра Словакии 1 апреля 2021 года, впервые примет участие в переговорах глав правительств Вишеградской группы.

Конфликт Праги и Москвы

Несколько дней назад страны обменялись высылкой дипломатов. Конфликт начался 17 апреля, когда власти Чехии обвинили российские спецслужбы в организации взрывов на военных складах в Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. В связи с этим из страны были высланы 18 сотрудников посольства РФ, которых власти заподозрили в шпионаже. В Москве назвали обвинения "абсурдными и голословными" и в ответ выслали 20 дипломатов. Впоследствии Чехия объявила, что сокращает до количества чешских дипломатов в Москве количество российских в посольстве РФ в Праге.

Наращивание войск РФ на границах Украины

Наращивание российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало беспокойство Евросоюза и США. По данным руководства ЕС, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск. Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.