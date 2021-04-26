Шмыгаль завтра должен внести в ВР представление о назначении Галущенко министром энергетики

КИЕВ. 26 апреля. УНН. На внеочередном заседании парламента на этой неделе должны рассмотреть вопрос о назначении министра энергетики, на должность которого претендует Герман Галущенко - во вторник, 27 апреля, соответствующее представление должен внести Премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге по итогам заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

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"Сейчас есть повестка дня заседания на вторник и в ближайшее время мы узнаем о времени этого заседания. Так же мы сейчас готовим повестку дня о заседании на четверг (29 апреля - ред.), и отдельное скорее всего будет заседание по кадровым вопросам относительно рассмотрения кандидатуры господина Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины. Сейчас мы проходим все формальности, связанные с тем, что... такое представление вносит Премьер-министр Украины по представлению коалиции депутатских фракций, которой сейчас является наша фракция ("Слуга народа" - ред.) - монобольшинство", - сказал Корниенко.

"Соответственно, мы сейчас проходим весь бумажный процесс, но надеемся, что завтра господин Премьер внесет это представление в Верховную Раду, и председатель ВР направит это на комитет", - добавил он.

Детали

По словам нардепа, Галущенко необходимо встретиться с другими депутатскими фракциями и "попробовать заручиться поддержкой других фракций в борьбе за эту должность".

Дополнение

Верховная Рада проведет как минимум два внеочередных заседания на этой пленарной неделе, очевидно, речь идет об их проведении во вторник, 27 апреля.

На прошлой неделе УНН сообщили в "Слуге народа", что народные депутаты собрали необходимое количество подписей, чтобы инициировать проведение внеочередного заседания Верховной Рады во вторник, 27 апреля.

В предложенной повестке дня - вопросы изменений в Бюджет-2021 на суды, изменений в УПК Украины относительно заочного расследования, представленный после вето Президента законопроект о доступе защитника к подзащитному, законопроект о рекламе электронных сигарет.

Также не исключено рассмотрение на внеочередном заседании вопроса о назначении министра энергетики, на должность которого претендует Герман Галущенко. По словам председателя ВР Дмитрия Разумкова, на сегодня нет представления от Кабинета министров Украины о назначении того или иного кандидата на должность.