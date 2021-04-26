Bellingcat: саботаж ГРУ в Чехии и отравление трех болгар - часть операции по подрыву обороноспособности Украины

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Подрывная деятельность российской разведки в Чехии и Болгарии была направлена на подрыв обороноспособности Украины. К такому выводу пришли журналисты-расследователи из Bellingcat, передает УНН.

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"Данные, проанализированные Bellingcat, подтверждают гипотезу о том, что взрывы в Чехии в 2014 году были частью долгосрочной операции ГРУ, направленной на подрыв возможностей Украины по приобретению оружия и боеприпасов, необходимых для ее защиты от российских войск и поддерживаемых Россией боевиков в войне на востоке Украины", - сообщают журналисты.

Детали

Сообщается, что операция, скорее всего, была начата вскоре после июля 2014 года.

Миссия, которая, по всей видимости, выполнялась подразделением ГРУ № 29155, включала в себя несколько смежных операций, среди которых были как взрывы на складах Врбетице, так и покушение на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, считают расследователи.

По их мнению, такая версия событий подтверждается тем, что одна и та же диверсионная группа участвовала в чешской и болгарской операциях, непрерывными командировками членов команды до двух стран, а также связью с болгарской оружейной компанией "EMCO" - важным фактором оборонной стратегии Украины в 2014 и начале 2015 годов - в обоих операциях.

Более того, сообщается, что телефонные записи, проанализированные Bellingcat, показывают, что несколько членов подразделения 29155 активно общались с российскими военными, дислоцированными на Донбассе, а также с местными командирами боевиков.

Эта гипотеза также является здоровой, учитывая, что в то время единственная продолжавшаяся крупномасштабная военная деятельность России была в Украине, отмечают журналисты.

В то же время анализ переписки между EMCO и оператором склада Imex из 2014 года показывает, что целью диверсионной операции ГРУ, возможно, не был исключительно запас боеприпасов Гебрева. Данные, рассмотренные Bellingcat, также ставят под сомнение чешскую официальную версию событий, недавно выдвинутую президентом Милошем Земаном, согласно которой подразделение ГРУ планировало взрыв на болгарской территории после репатриации боеприпасов, приобретенных EMCO.

В частности отмечается, что по официальному заявлению EMCO, во время взрывов на складах в Чехии она не собиралась ни перемещать любые запасы оружия со складов Врбетице в Болгарию, ни экспортировать их в любую страну, находящуюся в состоянии войны - в том числе в Украину. Отмечается также, что EMCO была одной из четырех компаний, хранивших свои товары на упомянутом складе в 2014 году.

Проанализировал данные, Bellingcat пришли к выводу, что, возможно, ГРУ не нацелилось именно на боеприпасы EMCO, но на все запасы, хранящиеся в Врбетице, в качестве превентивной меры против торговцев оружием из ЕС, экспортирующих оружие в Украину. Это правдоподобная гипотеза, учитывая, что Чехия и Болгария экспортировали боеприпасы в Украину.

Альтернативное объяснение может заключаться в том, что ГРУ имело неверную информацию и ожидания о намерениях EMCO относительно своего инвентаря, хранящегося в Врбетице, отмечают расследователи.

Справка

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает сотрудников российского ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли двое человек. В связи с этим Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны заподозрили в работе на спецслужбы.

В Москве обвинения отвергли и назвали их абсурдными. Москва объявила персонами нон грата и выслала из страны 20 чешских дипломатов.



