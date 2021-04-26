Прибыльная "Укрзализныця" при Наблюдательных советах и антикоррупционерах скатилась в многомиллиардные убытки - нардеп

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Правоохранительные органы борются с коррупцией в Укрзализныце лишь "на словах". Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат Михаил Цымбалюк.

Цитата:

"Ни один из правоохранительных органов не дал результатов по борьбе с коррупцией в Укрзализныце. Там процветает коррупция несмотря на то, что за деятельностью предприятия следит Наблюдательный совет, в состав которого входят международные партнеры. Несмотря на то, что о коррупции в Укрзализныце сегодня говорят сами работники предприятия и его трудное финансовое положение. Следовательно, говорить о реальной борьбе с коррупцией в Укрзализныце не приходится. Разве может НАБУ сейчас проводить активное документирование и мы вот-вот увидим результаты их работы. Хочу в это верить, но пока тенденции говорят об обратном", - говорит нардеп.

Детали

Цимбалюк напоминает, что "Укрзализныця" - государственный монополист - до появления в Украине антикоррупционеров и Набсоветов была прибыльным предприятием.

"Мы помним, что во времена Кирпы (Георгий Кирпа, гендиректор Укрзализныци с 2002 по 2004 гг.) - это было одно из самых успешных государственных предприятий, которое показывало самую высокую среднюю плату среди работников. А сегодня Укрзализныцю довели до ручки. Мы видим, какое подвижное состояние пассажирского транспорта, я уже не говорю о грузовых перевозках. Несмотря на то, что Украина имеет уникальные пассажирские возможности и раньше это была прибыльная отрасль, пока мне кажется, идет имитация борьбы, меняются один за другим руководители и никто из предыдущих не понес ответственности", - резюмировал он.

Дополнение

По результатам 2020 года "Укрзализныця" показала убыток 12 млрд грн, из которых 8 млрд грн - на грузовых перевозках из-за решение правления снизить тарифи.

Несмотря на публичные заявления о коррупции на железной дороге, НАБУ и САП факты игнорируют. Ответственный за борьбу с коррупцией в "Укрзализныце" детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов комментировать бездействие отказывается. В СМИ указывают, что небрежность антикоррупционеров связана с фактором Михеила Саакашвили, чьи подопечные руководили государственной компанией во втором полугодии 2020 года и вроде бы покрывались первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой (соратником Саакашвили). Подробно здесь.

Признаки небрежности силовиков признала и Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая проверяет деятельность "Укрзализныци".