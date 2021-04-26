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ТКГ проведет следующие заседания 27-28 апреля: что в повестке дня

ТКГ проведет следующие заседания 27-28 апреля: что в повестке дня

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику - 27 апреля видеоконференции рабочих групп, 28 апреля - общее заседание контактной группы. Что же на повестке дня - сообщили УНН в Украинской делегации.

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"Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:

27 апреля - видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.

28 апреля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Повестка дня:
- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Добавим

По информации Украинской делегации в ТКГ, пока продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики, отметили в делегации.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все стороны в Трехсторонней контактной группе согласовали введение "тишины" в Донбассе на Пасху - осталось согласовать это на бумаге.

Перед этим спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил о прорыве в ТКГ.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, контактная группа
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